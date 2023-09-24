مفاجأة.. نيمار يطلب إقالة مدرب الهلال السعودي

دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، في أزمة مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حدثت مشادة بين نيمار وجيسوس عقب مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي في مستهل مشوار "الزعيم" بمجموعات دوري أبطال آسيا.



وتعادل الهلال على أرضه 1-1 بهدف لمدافعه علي البليهي (د90+10) مع ضيفه الأوزبكي مما تسبب في صدمة للجماهير في ظل كوكبة النجوم التي ضمها الأزرق هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة حدثت في غرفة الملابس، حين وبخ جيسوس نيمار بشدة أمام باقي اللاعبين، ولم يتقبل النجم البرازيلي هذا الأمر، بل وطالب بإقالة المدرب البرتغالي.



وأوضحت أن "نيمار لم يقدم أفضل أداء في المباراة، حيث لم يسجل، ولم يكن سلوكه مثاليا على أرض الملعب، لأنه كان عرضة للطرد وأخطأ في تسجيل هدف سهل نسبيا في منطقة الجزاء".



وذكرت أن مسؤولي النادي السعودي اجتمعوا بوكيل جيسوس، يوم الثلاثاء الماضي، وحذروا من إمكانية إنهاء عقده إذا لم يتحسن أداء الفريق.