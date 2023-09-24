أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، أنّ صاروخ "الحاج قاسم" الاستراتيجي مخصّص لضرب (إسرائيل).

وأكد أنّ نظام الأسلحة الذي تمتلكه بلاده "يتناسب مع التهديدات"، مشيراً إلى استخدام أنواع المعدات في منظومة "باور 373" الصاروخية.

وفي مراسم تأبين شهداء مدينة كبودر آهنك في همدان، أشار العميد طلائي نيك إلى أنّ هذه المنظومة هي "محلية الصنع، وسميّت باسم الشهيد قاسم سليماني".

وشدّد المتحدث باسم الدفاع الإيرانية على أنّ الهدف الأول لهذه الصواريخ هو "إسرائيل"، موضحاً أنّ "التهديد الأكبر هو كيان الاحتلال الإسرائيلي".

ويأتي هذا التصريح الإيراني في وقت تواصل فيه طهران تطوير أسلحتها على الرغم من العقوبات، في حين تعيش (إسرائيل) حالةً من تآكل الردع على مختلف الجبهات، وتمزقاً داخلياً غير مسبوق، وتظهر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتواصلة مدى قلقهم من قدرات إيران العسكرية.

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