بلدية الخليل تستنكر محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي فرّاح

استنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات ما تعرض له عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فرّاح مساء الأحد، من محاولة اغتيال، بإطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد، من قِبل مجموعة خارجة عن القانون والدين والأخلاق والأعراف.

وأكدت البلدية أن استهداف أعضاء المجلس البلدي بهذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير ينذر بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

وتحذّر البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة برام الله محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها.