حماس تدين محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، مطالبةً السلطة بتحمل مسؤولياتها واعتقال الجناة.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي مساء الأحد: "إننا إذ نستنكر تقاعس السلطة في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية، لنؤكد ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط شعبنا".

ودعت الحركة أهلنا في الخليل من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية للوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه عصابات الفلتان والفساد.