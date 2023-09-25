الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
نزوح 1100 فلسطيني بالضفة بسبب المستوطنين
25 سبتمبر 2023 . الساعة: 08:38 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291191
متعلقات
تقرير أممي: نزوح 1100 فلسطيني في الضفة بسبب هجمات المستوطنين
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
أخبار رئيسية
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى لإحياء يوم الغفران اليهودي
استهداف لحواجز وأبراج الاحتلال بالضفة وزحوف نحو الأقصى ومواجهات بالقدس
استمرار الفلتان الأمني.. محاولة اغتيال عضو بلدية الخليل عبد الكريم فراح
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات قرب السلك الزائل شرق القطاع
ردا على جرائم الاحتلال.. وتيرة مقاومة الضفة ترتفع
القسام يزف الشهيد (أسيد أبو علي) ويؤكد أن الضفة عصية على الاحتلال
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
عيد الغفران ..تدنيس علني للمسجد الأقصى
انفوجرافيك:
آثار العدوان (الإسرائيلي) على مخيم نور شمس بطولكرم
انفوجرافيك:
سنة شلتونية لموسم الزيتون في غزة
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل