أسعار الذهب في لبنان اليوم

يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الذهب في لبنان معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في لبنان أو باقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في مصر بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

أسعار الذهب في لبنان لحظة بلحظة

ما زالت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر, وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى أيضاً.

الذهب عيار 24 933,402.58 $62.19

الذهب عيار 22 855,619.03 $57.01

الذهب عيار 21 816,727.25 $54.42

الذهب عيار 18 700,051.93 $46.65

الذهب عيار 14 544,484.84 $36.28

الذهب عيار 12 466,701.29 $31.10

الذهب عيار 10 388,917.74 $25.91

الجنيه الذهب 6,533,818 $435.36