تعمل على تحديث نظام الهوية.. ميتا تُجرى تغييرًا على شعار فيسبوك

في مفاجأة لم يلحظها الكثيرون، أجرت شركة «ميتا»، مالكة موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تغييرًا غير ملحوظ على شعار التطبيق، الذي يشبه الشعار القديم بشكل كبير.

وأوضحت شركة «ميتا» أنها تعمل على تحديث «نظام الهوية» الخاص بالتطبيق الشهير، وذلك من خلال شعار محدث بنفس اللون الأزرق المعتاد لتطبيق «فيسبوك»، ولكن بدرجة داكنة.

كما شهد شعار «فيسبوك» الجديد تعديلات أخرى، إذ أصبح الخط العمودى للحرف «f» أكثر سمكًا قليلًا، بالإضافة إلى ذلك، أصبح الجانب الأيسر من الخط الأفقى للحرف «f» أقصر، في حين أن الجانب الأيمن أصبحت له حافة أكبر. ووفقًا لما نقلته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أصبح شعار «فيسبوك» بزاوية أكثر قليلًا ومسافة أقل بين الحروف، وذلك باستخدام خط «فيسبوك سانس».

من جانبه، قالت شركة «ميتا» إن الهدف من هذا هو إنشاء تصميم محدث لشعار «فيسبوك» أكثر قوة وجرأة وأبدية، لافتةً إلى أن كل التحسينات الجديدة تعمل على تحقيق تناغم وتوافق أكبر عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسى في هوية التطبيق.

وأضافت أنها قامت بهذا التغيير من خلال دمج أكثر ثقة للون الأزرق الأساسى لـ«فيسبوك»، والذى صُمم ليسهل الوصول إليه بصريًّا في التطبيقات، ويوفر تباينًا أقوى لـ«فيسبوك» كى يتميز.

وقالت ريا فريمان، مستشارة وسائل التواصل الاجتماعى، إن الشعار الجديد أشد لفتًا للانتباه، إلا أن التغييرات بشكل عام بسيطة جدًّا، وتابعت أنها لا تعتقد أنه من السيئ الاستمرار في تحديث شعار «فيسبوك»، لافتةً إلى أن مثل هذه التغييرات البسيطة تعزز الثقة.