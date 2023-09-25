منحة أشبال مصر الرقمية للطلاب المتفوقين في اللغة والعلوم والرياضيات

صرحت وزارة التربية والتعليم في مصر ، عن توفير منحة مجانية للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإشارة إلى مبادرة أشبال مصر الرقمية.

التعليم تعلن توفير منحة مجانية للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم

وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم، على إطلاق مبادرة جديدة وهى براعم مصر الرقمية التي تستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي من جميع المحافظات حيث سيتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ فتح باب التسجيل.

مبادرة أشبال مصر الرقمية

وطالبت وزارة التعليم بالتوجيه نحو نشر الوعى والتعريف بالمبادرتين وبأهمية التحاق الفئات المستهدفة بها، وذلك من خلال جميع وسائل التواصل والاعلام لديكم وبمعاونة مركز التطوير.

منحة مجانية.. شروط التقدم في مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI وخطوات التسجيل إلكترونيًا

التأكد من تحديث نسخة نظام التشغيل على الحاسب الآلي المستخدم في التسجيل

التأكد من تحديث نسخة المتصفح المستخدم حتى تظهر استمارة التسجيل بشكل كامل

التأكد من التسجيل من خلال أحد الحسابات ( Hotmail - Outlook -Live )

التقديم على استمارة حجز المقعد بشكل مبدئي لحين الإنتهاء من إجراءات التسجيل

رابط استمارة حجز المقعد

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من الشروط للالتحاق بمبادرة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي: