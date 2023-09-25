شاهد الان بث مباشر مباراة النصر وأحد بدون تقطيع يلا شوت اليوم الاثنين 25 / 9 /2023 .. مشاهدة مواجهة فريق النصر ضد منافسه فريق أحد ، بث مباشر اليوم بدون تقطيع ، وذالك تحت إطار مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للمحترفين لكرة القدم موسم 2023 .

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نادي أحد في استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك في دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2023-24.

ودع العالمي النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي على يد نادي الوحدة، ويطمح هذا الموسم متسلحًا بنجومه بقيادة كريستيانو رونالدو للفوز باللقب.

يسير النصر بخطى ثابتة في الدوري السعودي هذا الموسم، وكانت آخر مبارياته الكلاسيكو ضد الأهلي، وفاز بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

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موعد مباراة النصر وأحد في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تُذاع مباريات كأس الملك 2023-2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر وأحد هي الأولى SSC 1.

* التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام منافسه فريق أحد :

تشكيلة النصر ضد أحد: 4-2-3-1

نواف العقيدي

أليكس تيليس - إيميريك لابورت - على لاجامي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

ساديو ماني - أوتافيو - تاليسكا

كريستيانو رونالدو