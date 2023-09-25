حماس تدعو لمواصلة النضال دفاعًا عن المقدسات

دعت حركة "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، إلى مواصلة نضالهم المشروع، بكل الوسائل، دفاعًا عن الثوابت الوطنية، والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشادت حماس في بيان تلقته "الرسالة نت"، في الذكرى السابعة والعشرين لهبّة النفق، بتضحيات الثائرين والمقاومين في عموم الضفة الغربية، والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أنَّ دماء الشهداء الطاهرة التي خضّبت أرض فلسطين في هبّة النفق، وفي كل محطات الصراع مع الاحتلال، ستظل وقوداً للشعب لمزيد من النضال والمقاومة الشاملة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وشددت حماس، على أن كل جرائم الاحتلال وإرهابه لن تمنحه شرعية مزعومة على شبر من أرض فلسطين ومقدساته.

وقالت، إن روح وجذوة "هبّة النفق" التي فاجأت قادة الاحتلال وأربكت حساباتهم في النيل من الأقصى منذ 27 عاماً، ستبقى مشتعلة في وجه الاحتلال والمتطرّفين، وستفشل محاولاتهم في تدنيس الأقصى وتقسيمه، حتى دحرهم وزوالهم عن أرض فلسطين التاريخية.

وجددت "حماس"، الدعوة إلى الأمة العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، إلى تحمّل مسؤولياتهم في الدفاع عن الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع.

وطالبت بالوقوف في وجه كل محاولات الاحتلال ومخططاته المشبوهة، التي باتت تشكّل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار وهُوية الأمة العربية والإسلامية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.

وتمر اليوم الاثنين، الذكرى الـ 27 لهبّة شعبية فلسطينية أطلق عليها "هبّة النفق"، استشهد خلالها 63 فلسطينياً احتجاجا على حفر وافتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للنفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.