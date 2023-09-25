الأزهر بغزة تستأنف الدراسة غدًا الثلاثاء.. ماذا عن الأنشطة الطلابية؟

قررت جامعة الأزهر بغزة استئناف الدراسة الجامعية بدءً من يوم غدٍ الثلاثاء، بعد تعليقها لمدة يومان بسبب ما وصفته "الاعتداءات المفاجئة".

وقالت إدارة الجامعة في تصريح مقتضب، تلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، إنه "بناءً على التوافق الوطني برعاية القوى الوطنية والإسلامية، فقد تقرر استئناف الدراسة في الجامعة غداً الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر أيلول الجاري".

وأوضحت أنه سيتم متابعة الأنشطة الطلابية وفقًا لأنظمة الجامعة، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وقدّمت إدارة الجامعة الشكر للقوى الوطنية والإسلامية، لجهودها في تسوية الخلافات وحل الأزمة.

ويوم الأحد الماضي، قررت جامعة الأزهر في قطاع غزة وقف الأنشطة الطلابية لكافة الأطر في الجامعة، حتى إشعارٍ آخر، بعدما أزال أمنها اليافطات الوطنية، بضغط من الشبيبة الفتحاوية.

ورفضت الكتلة الإسلامية، قرار إدارة الجامعة بوقف أنشطة الأطر الطلابية، معتبرةً ذلك "إفشالاً للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات طلابية تضمن حقوق الطلبة والدفاع عنها".