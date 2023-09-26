سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني، يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار العملات، ويعتبر الدولار عملة هامة لارتباطه بالاقتصاد العالمي، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار العملات في الأردن بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، بالإضافة إلى سعر الدينار الأردني، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

كم تساوي 100 دولار بالدينار الأردني

100 دولار امريكي = 70.96 دينار اردني

كم سعر شراء الدولار في الأردن اليوم

قررت لجنة عمليّات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير، مؤكدة التزامها الكامل بالمُتابعة الدّقيقة للمُستجدّات المتعلّقة بأداء الاقتصاد الوطنيّ، لا سيّما المؤشّرات النّقديّة والمصرفيّة، وبصورةٍ متزامنة مع المتابعة الدّقيقة للمُستجدّات الاقتصاديّة العالميّة، وأداء الأسواق الماليّة والسلعيّة، وتوجّهات السّياسات النّقديّة للبنوك المركزيّة، دوليًّا وإقليميًّا، لمواجهة الضّغوط التّضخميّة.

وأضاف البنك المركزيّ أنه مستعد تماما لاتّخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات تكفل استمراريّة الحفاظ على الاستقرار النقديّ في المملكة وسلامة الجّهاز المصرفيّ ومنعته.

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أسعار صرف الدولار في الأردن اليوم 26 سبتمبر 2023

شهد سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 استقراراً، مثلما كان سعره قبل أيام قليلة في نفس الأسواق الرسمية للصرف في الأردن، فقد بلغت أسعار صرف العملات 1 دولار أمريكي يساوي 0٫71 دينار أردني.