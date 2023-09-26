شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم الثلاثاء 26 / 9 / 2023 ,, مباراة فريق برشلونة ومنافسه فريق ريال مايوركا القادمة ، في جولة الأسبوع ال7 من ضمن منافسات الدوري الاسباني ، حيث يستعد فريق برشلونة لهذه المواجهة بكل حماس وجهد كبير من أجل تحقيق الفوز بالمباراة ، بينما يستعد فريق ريال مايوركا لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

حيث يستضيف استاد إيبيروستار مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق برشلونة ومنافسه فريق ريال مايوركا ، في جولة الأسبوع ال7 من ضمن منافسات الدوري الاسباني ، حيث من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر الحالي.

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معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا

بينما تبث مباراة فريق برشلونة ومنافسه فريق ريال مايوركا القادمة ، في جولة الأسبوع ال7 من ضمن منافسات الدوري الاسباني ، عبر قناة بي ان سبورت 3 ، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الاسباني في شمال افريقيا والشرق الأوسط ، وذلك سيكون بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.