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الامور تزداد تعقيدا بين سانشو وتين هاغ !

الاولد ترافورد يغلي
الاولد ترافورد يغلي

الرسالة نت

 الامور تزداد تعقيدا بين سانشو وتين هاغ ,, كان ( سانشو ) ادعى على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح "كبش فداء" بعد استبعاده من تشكيلة مان يونايتد خلال خسارته 3-1 أمام أرسنال في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقال مان يونايتد في بيان: "سيبقى جيدون سانشو في برنامج تدريب شخصي بعيدا عن مجموعة الفريق الأول في انتظار حل مشكلة انضباط بالفريق".

وبدوره، صرح المدير الفني لمان يونايتد، إريك تين هاغ، بأن المهاجم تم استبعاده من مباراة أرسنال بسبب أدائه في التدريبات وعدم انضباطه مع الفريق 

وقال الدولي الإنجليزي إنه لن يسمح للناس بقول أشياء "غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها...لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلا".

وانضم سانشو (23 عاما)، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى السعودية خلال نافذة الانتقالات الأخيرة، إلى مان يونايتد من بوروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار آنذاك) في عام 2021.

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واصبح جادون سانشو ممنوعاً من دخول جميع مرافق مانشستر يونايتد المتعلقة بالفريق الاول بما في ذلك غرفة الطعام !

قرر اتحاد اللاعبين المحترفين في انجلترا التدخل لمحاولة ايجاد حل بين الطرفين ...

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291292

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