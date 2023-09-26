الولايات المتحدة تصف (إسرائيل) بالوقحة

أعبرت الإدارة الأمريكية عن غضبها من تصرف كيان العدو بسبب الإعلان بشكل منفرد عن إلغاء تأشيرات السفر لحملة الجواز (الإسرائيلي)، حيث اعتبرت الحكومة الأمريكية هذا تصرفاً وقحاً، ويضع أمريكا تحت الأمر الواقع.

وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس، صباح اليوم، بأن برنامج إلغاء التأشيرات سيدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر، وسيسمح لحملة الجواز (الإسرائيلي) بالحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر بعد ملء استبيان عبر الإنترنت سيتضمن أسئلة حول فترة الإقامة في الولايات المتحدة، والإدانات السابقة لأعمال إجرامية، وتاريخ سابق من رفض التأشيرة أو الترحيل من البلاد.

وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيتم اتخاذ القرار في الأيام المقبلة.

المصدر: N12