أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الجديدة2023 ، يشكل موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الثانية لعام 2023 في محافظات فلسطين، أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.

وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.

موعد صرف مخصَّصات الشؤون الاجتماعية 2023

الدفعة الثانية وبحسب ما صرَّح به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أنّ الاتحاد حول الأموال الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية -شيكات الشؤون- إلى وزارة المالية في حكومة اشتية خلال بداية الأسبوع السابق. وأضاف عثمان في تصريح صحفي، أن الوقت المتوقع لإعلان الحكومة برام الله، موعد صرف مخصَّصات الشؤون خلال الأسبوع الحالي أو الذي يليه كحد أقصى. موضحاً "عثمان" أنه جرت العادة صرف شيكات الشؤون بعد إرسال الاتحاد الأوروبي الأموال لخزينة الحكومة برام الله بأسبوعين إلى ثلاثة مع العلم أنه تم تسليم الأموال قبل أسبوع.

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موعد ورابط فحص شبكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 أضغط هنا



الموعد الخاص بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

تم الاختلاف حول هذا الموعد الخاص ب صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، ومن تلك المواعيد الآتي: