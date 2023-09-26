شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا الثلاثاء 2023/9/26

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 26-92023 ، يحل متصدر الليجا نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على استاد ايبيروستار الذي يستيف مواجهة برشلونة ضد ريال مايوركا بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني الممتاز 2023-2024.0

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:30 مساء بتوقيت جرينتش.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية، بعد أن اقتنص الصدارة من الغريم التقليدي نادي ريال مدريد، في الجولة الماضية، بعد ان فاز النادي الكتالوني على سيلتا فيغو 3-2، قبل ان يسقط النادي الملكي في نفس الجولة امام اتلتيكو مدريد 3-1، ليخطف البارسا الصدارة.

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا ـ اضغط هنا ـ

ويحتل نادي برشلونة حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطه، وبفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني نادي جيرونا، فيما يأتي نادي ريال مدريد ثالثا برصيد 15 نقطة، وبالتالي فان النادي الكتالوني مطالب بالفوز بشدة من اجل الاحتفاظ بالصدارة، في ظل المنافسة الشرسة من قبل باقي الأندية.

وسيفتقد نادي برشلونة لخدمات اثنين من لاعبيه وهم لاعب خط الوسط الاسباني بيدري والنجم الهولندي فرينكي دي يونغ بسبب الإصابة.