رسمياً جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد الزيادة الجديدة

أصبحت مؤشرات البحث في تزايد مستمر خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث الشهير "جوجل"، بهدف الاستفسار عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء صرف مرتبات الشهر الحالي.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

حددت وزارة المالية علاوات أكتوبر 2023، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور وتطبيق علاوة استثنائية تحت مسمى علاوة غلاء المعيشة، يتم صرفها اعتبارًا من أول أكتوبر للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 اعتبار من يوم الاربعاء 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30 اكتوبر لتكون ايام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر المقبل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد الزيادة الجديدة

قيمة زيادة المرتبات

أعلنت وزارة المالية في بيان لها أن الحد الأدنى للأجور سيصبح 4 آلاف جنيه بدلا عن 3500 جنيه، وبذلك يصبح جدول زيادة علاوات أكتوبر 2023 لكل الدرجات الوظيفية كالتالي:

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

· الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه. الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.