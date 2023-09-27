شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 ... قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد، مانشستر سيتي يمر بفترة زاهية جدًا منذ بداية الموسم الحالي على كافة الأصعدة، وذلك استكمالاً لما كان عليه وضعه في الموسم الماضي بشكل عام وخاصة في الدور الثاني الذي أنهاه على أكمل وجه وتوج بالثلاثية التاريخية، وعلى الرغم من توقع البعض انخفاض مستوى الفريق هذا الموسم وخاصة بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن صفوفه، إلا أن مانشستر سيتي أبهر الجميع باكتشاف أسماء أخرى مع الاستمرار على نفس النسق وتحقيق الانتصارات المتتالية دون توقف، وإن كان الفضل بالأساس في ذلك يعود إلى المدرب بيب جوارديولا بحكم أنه العقل المدبر وراء هذا المشروع، ومن الواضح أن نغمة الفوز ستظل هي السائدة في أجواء قلعة الاتحاد حتى إشعار آخر.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية ؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك تحديدًا في تمام الساعة: