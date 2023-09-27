نتيجة السادس الاعدادي في محافظة الرصافة الاولى في العراق 2023 الدور الثاني

ازداد البحث عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني ٢٠٢٣ بشقيه العلمي و الادبي و المهني الدور الاول , الثاني , الثالث , للعام الدراسي 2023-2022 م، وتشمل نتيجة الصف السادس الاعدادي دور اول كما تضم نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بجميع اقسامه وكافة مدارس الثانوية العامة في العراق بعموم مديريات التربية للدراسة الاعدادية بكافة فروعها الاحيائي و التطبيقي ومن خلال موقع الرسالة نت نستعرض لكم نتيجة الاعدادية فور صدورها من قبل وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

قالت مديرية التربية في محافظة الرصافة الاولى في العراق بأنه سيتم إعلان نتائج جميع مديريات التربية في المحافظات العراقية في أول أيام شهر أكتوبر 2023 بعد انتهاء عملية التصحيح لـ امتحانات السادس اعدادي الدور الثاني التي جرت في شهر أيلول.

الوزارة تعلن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

أعلنت الوزارة عن صدور نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني احيائي وتطبيقي و أدبي، ونوفر لكم رابط مباشر pdf جوجل درايف نتائج السادس الاعدادي الرصافة الاولى 2023 الدور الثاني عبر وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 في الرصافة الاولى الدور الثاني

نوهت وزارة التربية العراقية بأنه سيتم إعلان نتائج جميع مديريات التربية في المحافظات العراقية في أول أيام شهر أكتوبر 2023 بعد انتهاء عملية التصحيح لـ امتحانات السادس اعدادي الدور الثاني التي جرت في شهر أيلول.

رابط نتيجة سادس اعدادي الرصافة الاولى تطبيقي واحيائي وأدبي pdf : هنــــــــــا

نتائج السادس الاعدادي الدورة الثاني 2023 في العراق

طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي الرصافة الاولى الدور الثاني

استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم والرقم عبر موقع وزارة التعليم والمبينة في الخطوات الآتية:

· يتم فتح رابط النتيجة على موقع وزارة التربية : هنا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي عبر results.mlazemna باسم الطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الدخول إلى موقع نتائجنا: هنا

كتابة الاسم الرباعي للطالب في الخانة المحددة به.

الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة بالاسم.

تظهر النتيجة على الفور بشكل مفصل، حيث سوف تظهر درجات الطالب في جميع المواد وكذلك النسبة المئوية لكل مادة.

إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة، والتي تتكون من 5 أرقام تتواجد بشكل عشوائي وتتغير في كل مرة يتم الدخول فيها إلى الموقع.

الضغط على نتائج الصف السادس الاعدادي 2023.

ظهور صفحة تحتوي على الاسم ورقم الجلوس للطالب، يجب إدخال رقم الجلوس والاسم بشكل سليم.

· النقر على خانة الاستعلام، وسوف تظهر النتيجة بشكل على الفور.