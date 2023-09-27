شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 ,, يستضيف نادي تشيلسي على استاد ملعب الجسر على حدود مدينة فولهام وتشيلسي، نظيره برايتون والذي يحل فيها ضيفاً ثقيلاً على نادي الزرق في بطولة كابيتال ون الإنجليزية. يبحث جماهير كرة القدم ومشجعي الفريقين عن كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وبرايتون.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم ؟

تنطلق صافرة بداية المباراة بين تشيلسي وبرايتون الساعة العاشرة إلا ربع من مساء يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون ؟

تبث مجموعة قنوات bein sports HD القطرية الموسم الحالي لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وقد خصصت قناة bein sport 2 HD لتكون الناقل الرسمي لمباراة تشيلسي مع نظيره بريتوان. كلفت إدارة القناة القطرية التونسي عصام الشوالي ليكون معلق مباراة تشيلسي وبريتوان.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر نايل سات: