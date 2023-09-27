الداخلية تطلق منظومة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين

أعلن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين، في إطار تحسين وتسهيل عملية تقديم ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وبأداء منتسبيها.

وأكد المراقب العام للوزارة اللواء ماهر بنات، أن منظومة الشكاوى الإلكترونية تهدف لتحسين وقت الاستجابة وتعزيز مراقبة ومتابعة الأداء، وتوجيه الشكاوى للجهات المختصة وتعزيز ثقة المجتمع.

وذكر اللواء بنات، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى توحيد منظومة الشكاوى لديها ومتابعة توجيهها ضمن مساراتها وقنواتها السليمة، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي، وتوفير الوقت والجهد.

وقال لـ "موقع الداخلية": "إن المنظومة تعد أداة حيوية لتعزيز التواصل بين الوزارة والمجتمع المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، وهي جزء أساسي من جهود تعزيز الشفافية".

ولفت إلى أن المنظومة تتيح للجهات المختصة التفاعل مع المواطنين والرد على استفساراتهم ومقترحاتهم إلكترونياً بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يساهم في بناء علاقة أفضل بين الحكومة والمجتمع.

وبين مراقب عام الداخلية أن المنظومة الإلكترونية تساهم في زيادة مستوى الشفافية من خلال إمكانية تقديم الشكاوى والملاحظات بسهولة وبشكل موحد من قبل المواطنين، بما يساعد في تقليل فرص وجود مخالفات أو تجاوزات.

- وبإمكان المواطنين الوصول إلى الخدمة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية "التسجيل الموحد" عبر الرابط https://audit.moi.gov.ps

- أو من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 1800310410