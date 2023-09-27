قوات خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شاباً من مخيم نور شمس بطولكرم

اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، واعتقلت شاباً من المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً لم تعرف هويته من شارع نابلس بطولكرم، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس.

وسطّر مقاومو مخيم نور شمس خلال الأيام الأخيرة، معارك بطولية، تمثلت في التصدي لاقتحامات الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق المخيم.

وشيعت جماهير طولكرم الأحد الماضي، الشهيدين القسامي أسيد أبو علي (21 عامًا)، وعبد الرحمن أبو دغش (32 عامًا) اللذين ارتقيا بعد إصابتهما برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم نور شمس.

وشارك في تشييع الشهيدين مقاومون من كتائب القسام، فيما لف جثمان الشهيد القسامي أسيد أبو علي، براية حركة حماس ووضعت على رأسه عصبة القسام.

وزفت كتائب القسام المجاهد أسيد أبو علي أحد أبطالها الذي ارتقى بعد اشتباكٍ مسلح خاضه رفقة إخوانه المجاهدين مع قوات العدو المتوغلة في مخيم نور شمس.