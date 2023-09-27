بيان هام من الأرصاد الجوية عاصفة التنين تضرب مصر خلال ساعات.. مخاوف من تكرار كارثة ليبيا

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء، بشأن اقتراب وصول عاصفة التنين إلى مصر، وينقل لكم موقع الرسالة نت المستجدات حول العاصفة.

نفي عاصفة التنين

نفي الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، صحة هذه الأنباء التي تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن فصل الخريف معروف أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب في سقوط الأمطار، مؤكداً لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين في خريف 2023 من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة.

عاصفة التنين تضرب مصر

وفقا للتنبؤات الفصلية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعي، وفى حين رصد تكون منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافي حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التواصل الدائم بين هيئة الأرصاد وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية.