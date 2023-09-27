هنية يهاتف رئيس الوزراء العراقي معزيًا بضحايا حادث نينوى الأليم

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ القائد إسماعيل هنية ظهر اليوم الأربعاء دولة رئيس الوزراء العراقي د. محمد السوداني، حيث قدم له التعازي في ضحايا الحادث الأليم في نينوى الذي راح ضحيته العشرات أثناء حريق اندلع في حفل زفاف.

وعبّر رئيس الحركة عن مشاعر المواساة بحق الضحايا، وأكد تضامنه والشعب الفلسطيني مع العراق الشقيق قيادةً وشعبًا، داعياً الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

وقال رئيس الحركة "إننا في حركة حماس، نشاطركم هذا المصاب الأليم ونؤكد وقوفنا ووقوف شعبنا الفلسطيني بجانب العراق الشقيق، كما ونبعث من خلالكم التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين، مشددًا على أن العراق قادر أن يتجاوز هذا الألم".

كما أشاد رئيس الحركة بمواقف العراق حكومة وشعبًا تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها، مشيرًا إلى روح الأخوة التي تسكن الشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر دولة رئيس الوزراء د. محمد شياع السوداني عن شكره وتقديره للاتصال والمواساة من رئيس الحركة، مؤكدًا موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، وأشاد بالشعب الفلسطيني ومقاومته والدور الذي تقوم به حركة حماس وفصائل المقاومة في جهادها ومقاومتها ضد الاحتلال.