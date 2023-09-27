بالفيديو|| 5 قتلى بجريمة إطلاق نار في الجليل

قُتل خمسة أشخاص فلسطينيين وأصيب آخر بجراح متوسطة، اليوم الأربعاء، عقب تعرضهم لإطلاق نار خلال تواجدهم في منزل مأهول بقرية بسمة طبعون، في منطقة الجليل، شمالي فلسطين المحتلة 1948.

وقالت مصادر محلية، إن القتلى في الثلاثينيات من العمر، وبينهم امرأتان وثلاثة رجال. لافتة النظر إلى إصابة مواطن آخر في الـ 49 من عمره بجراح متوسطة.

وذكرت المصادر الطبية في "نجمة داود الحمراء"، أن طواقمها تعاملت مع "جريمة بشعة". مبينة أنها نقلت 5 قتلى ومصاب بالرصاص من مكان الجريمة.

وبعد هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في الداخل الفلسطيني المحتل إلى 6 أشخاص، خلال أقل من 24 ساعة، بعد مقتل مواطن فلسطيني في حيفا.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، إذ ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، إلى 181 قتيلا بينهم 13 امرأة.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، قُتل 26 شخصًا في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم متنوعة، غالبيتها إطلاق نار.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، 26 ضحية.