قرارات (العمل الحكومي) خلال الجلسة الأسبوعية

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية بمدينة غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن اللجنة صادقت على تشغيل مجموعة من المهندسين الزراعيين لمتابعة عمل معاصر الزيتون خلال الموسم على بند التشغيل المؤقت.

وكلف وزارة المالية بصرف الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات خلال الفترة من 01/05/2021م وحتى 31/07/2021م، إضافة لصرف الربع الثالث من مكافآت الثانوية العامة للعام 2022م.

وأقرت اللجنة آلية استيعاب منتسبي كشف انتظار عقود وزارة الداخلية والأمن الوطني، دفعة

"كورونا"، فيما مددت عمل المنقذين البحريين حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م.

واعتمدت سياسة طلب وتزويد البيانات الحكومية للجهات الخارجية، إضافة لمعالجة موضوع كبار السن من العاملين على بند البطالة المؤقتة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وعدلت اللجنة جدول التشكيلات الوظيفية للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، معتمدة الإطار الناظم لتوقيع الاتفاقيات الثنائية والتنموية، بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المانحة.

وخصصت قطعة أرض في محافظة رفح لتوسعة معبر رفح البري، معتمدة توصيات تقرير المجلس التشريعي بشأن ملف المركبات الحكومية.

وأقرت اللجنة توصيات لجنة دراسة مسار شارع الرشيد في محافظتي خانيونس ورفح، مصادق على تقرير واقع واحتياجات المقابر في قطاع غزة.