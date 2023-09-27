قوات الاحتلال تعتقل شابين وتنكّل بآخرين وتنفذ مداهمات جنوب الخليل

نفذت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الأربعاء، انتهاكات ومداهمات في مناطق متفرقة جنوب الخليل بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة التواني بمسافر يطا جنوب الخليل، وشنت حملة تفتيش ومداهمات لمنازل المواطنين.

كما نكلت قوات الاحتلال بعدد من الشبان على مدخل دورا جنوب الخليل، وأوقفت عددًا منهم وفتشتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل في منطقة الحرايق.

وقامت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل بمنطقة الحرايق، باعتقال شابين من داخل مركبة، بعد الهجوم على المركبة بوحشية.

ويستهدف الاحتلال (الإسرائيلي) مناطق جنوب الخليل بالانتهاكات المتواصلة من خلال الهدم والإخطارات ومصادرة الأراضي بهدف التهجير والتوسع الاستيطاني.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، واقتحاماتها للمدن والقرى ودهم المنازل وتخريب محتوياتها.