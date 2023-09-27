فصائل وشخصيات للرسالة: الكل الوطني بغزة جاهز لإجراء الانتخابات المحلية

أكد زكريا أبو معمر القيادي بحركة حماس للرسالة، على أن اجراء الانتخابات المحلية بغزة متوقفة فقط على إصدار قرار من مجلس الوزراء في رام الله، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أبدت جهوزيتها إجراء الانتخابات فور تلقيها قرار من الحكومة في رام الله.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية مع ممثلي الفصائل الفلسطينية اليوم بغزة.

كما ذكر هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية للرسالة، أن هناك إجماع فصائلي واسع في غزة لإجراء الانتخابات المحلية بغزة، مضيفا: وسنواصل جهودنا مع المستوى السياسي ونمارس الضغط المفروض علينا كلجنة لإجراء الانتخابات

بدوره قال نبيل دياب القيادي بحركة المبادرة الوطنية للرسالة، إن غزة أبدت الجهوزية الكاملة لإنجاز الانتخابات المحلية، والأجواء إيجابية ومتوفرة، ونطالب الحكومة في رام الله تحديد موعد لإجرائها.في حين أكد سعدي ابو عابد القيادي بحزب فدا للرسالة على أن الكل الوطني أبدى استعداده اجراء الانتخابات المحلية، والفصائل ستوجه رسالة للحكومة في رام الله لتحديد موعد اجرائها واستكمال الانتخابات في ٦٣ مجلس محلي على مستوى الوطن.

بينما ذكر مسؤول العلاقات الوطنية بحركة فتح في غزة د. عماد الاغا خلال اجتماعه برئاسة لجنة الانتخابات أن الأوضاع في غزة إيجابية جدا، ومهيئة لإجراء الانتخابات المحلية.