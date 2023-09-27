ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2960

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن في المغرب، في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى 2960 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ارتفعت إلى 2960.

وأكد بايتاس، أن العمل مستمر لإحصاء المنازل المنهارة، متوقعا الانتهاء من إحصائها قبل انقضاء الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم صرف 2500 درهم، شهريا لكل أسرة متضررة، من الزلزال ابتداء من سبتمبر الجاري ولمدة سنة.

وأعلنت السلطات المغربية آخر حصيلة للضحايا، في 13 الشهر الجاري، حين بلغت الوفيات 2946.

وفي 8 سبتمبر الجاري ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، مخلفا إلى جانب الوفيات 6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.