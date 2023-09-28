أسرى النقب يقررون إرجاع وجبات الطعام الخميس

قرر الأسرى الإداريون في سجن النقب الإسرائيلي إرجاع وجبات الطعام الخميس تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

وواصل الأسير الفسفوس (34 عامًا) اليوم الأربعاء إضرابه عن الطعام لليوم الـ56 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

والاثنين الماضي حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من استشهاد الأسير كايد الفسفوس والذي يعاني ظروفًا صحية خطيرة وقاسية محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأوضحت الوزارة أن الأسير الفسفوس خسر أكثر من نصف وزنه ويعاني من آلام في جميع أنحاء جسده وخاصة في المفاصل، ولم يعد قادرًا على التحرك بمفرده، إضافة إلى شعوره الدائم بالصداع الشديد والهزال، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال التعنت في الاستجابة لمطلبه بإنهاء جريمة الاعتقال الإداري بحقه.

والفسفوس أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله بتاريخ 2/5/2023، وكان خاض إضرابًا عن الطعام لمدة (131 يومًا) ضد اعتقاله الإداري عام 2021، وهو متزوج وأب لطفلة، ولديه أربعة أشقاء في سجون الاحتلال.