اختيار الرئيس الكولومبي شخصية العام لدعمه الشعب الفلسطيني

اختار مجلس أمناء مؤسسة "سيدة الأرض" بالإجماع، الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو" شخصية العام السياسية لعام 2023، تقديرًا لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

ودعا "بيترو" المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وذلك أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك الأميركية.

وقال: "أطالب الجمعية العامة بعقد مؤتمرَي سلام واحد لأوكرانيا وآخر لفلسطين، لأن هذا ما سيقود الطريق إلى السلام في كل مناطق العالم لوقف النفاق السياسي".

وتساءل أيضًا في كلمته عن الفرق بين أوكرانيا وفلسطين، وعن الاختلاف الدولي في التعاطي مع القضيتين، مطالبًا بوقف الحرب في كل مكان لإنقاذ العالم.