تجمع قبائل البادية: هدم قرية العراقيب للمرة 222 لن يهدم صمود أهلنا في النقب

أكد تجمع قبائل البادية في قطاع غزة أن هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 222 على التوالي منذ هدمها أول مرة في عام 2010 لن يهدم إرادة الصمود لدى اهلينا في العراقيب والنقب عموماً.

وقال المتحدث الإعلامي باسم التجمع محمود أبو غياض في تعقيب صحفي اليوم الخميس إن هدم الاحتلال قرية العراقيب للمرة 222 ليس سوى إفلاس حقيقي وصورة من صور عجزه أمام صمود أهل الأرض وأصحابها الحقيقيين.

ودعا أبو غياض وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية لأوسع حملة تضامنية مع أهالي العراقيب والنقب عموماً والتواجد على الأرض معهم أمام آليات الهدم والتجريف مؤكدًا ضرورة التوحد في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية التي تستهدف الإنسان والحجر والشجر.

ويصرّ الأهالي في العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم. وهذه المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.