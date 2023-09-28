أوبو تعلن عن هاتف Oppo A18

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الذكي الجديد Oppo A18، ضمن هواتف الفئة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشبه الهاتف الجديد إصدار Oppo A38 الذي أُعلن عنه في وقتٍ سابق خلال الشهر الجاري.

ويأتي هاتف أوبو Oppo A18 بشاشة قياسها 6.56 إنشات من نوع IPS LCD بدقة +HD بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 720 شمعة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية في صورة نتوء علوي للشاشة بدقة 5 ميجابايت، ويدعم الهاتف ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP54.

وفي الجهة الخلفية، يحمل الهاتف كاميرا ثنائية بدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية التي تتولى تأثير العمق، ويمكن تصوير الفيديو بدقة Full HD من الكاميرا الخلفية والأمامية.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك هيليو G85 مثل هاتف أوبو A38، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت قابلة للزيادة بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة ColorOS 13.1، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، ويحتوي على منفذ خاص بالسماعات السلكية، كما يمكن إضافة شريحتي اتصال إليه.

ويدعم هاتف أوبو A38 شبكات الجيل الرابع، وشبكات واي فاي، وبلوتوث 5.3، مع مستشعر بصمات في زر تشغيل الشاشة في جانب الهاتف، ولم تكشف الشركة عن سعر الهاتف حتى الآن.