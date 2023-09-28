قطر تعين سفيراً لها في مصر

عيَّنت دولة قطر طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

وتم تعيين سفير قطر لدى مصر، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العُلا في 5 يناير 2021.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، مؤكداً أن هناك مجالات عديدة لتعزيز تلك العلاقات في الفترة المقبلة.

وأكد "مدبولي" على حرص بلاده زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

يشار إلى أن دولة قطر عينت في شهر يوليو/ تموز الماضي سفيراً لها لدى الإمارات، بعد حوالى شهر من إعادة فتح سفارتَي الدولتين في الدوحة وأبوظبي.

وأصدر حينها أمير قطر قراراً بتعيين سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.