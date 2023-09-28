أعلنت "مدرسة جبل الهيكل الدينية" عن صلاة صباحية مضافة "موساف" يرافقها عزف الموسيقى تليها صلاة داخل الأقصى هدفها "الدعاء لتطهير الهيكل"؛ وهو ما تقصد به إزالة المسجد الأقصى من الوجود تمهيداً لتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

وستبدأ تلك الطقوس في نقطة التجمع التي تعرف بـ "مركز ديفيدسون" في القصور الأموية، ثم تنتقل إلى داخل الأقصى في تمام التاسعة والربع من صباح يوم الإثنين القادم 2-10-2023 الذي يوافق ثاني أيام اقتحامات العرش التوراتي للمسجد الأقصى؛ وذلك بقيادة حاخام مدرسة جبل الهيكل الدينية إليشا وولفسون