الطقس: أجواء حارة نسبيًا والحرارة أعلى من معدلها بـ3 درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حارًا نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.