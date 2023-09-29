مواجهات مع الاحتلال وإطلاق نار واستهداف أبراج عسكرية بالضفة

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عدداً من أعمال المقاومة التي تخللها مواجهات وإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة صوب برج عسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله ومحيط جامعة بيرزيت، وأطلقت قنابل الصوت التي أدت لاندلاع حريق في المنطقة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء حسونة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لحي البالوع شمال رام الله.

وتمكن الشباب الثائر في قلقيلية من استهداف برج عسكري (إسرائيلي) على مدخل المدينة بالزجاجات الحارقة، حيث اندلعت النيران فيه.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي فقوعة وجلبون شرق جنين، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في جلبون.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بلدة العوجا شمال أريحا، ومخيم قلنديا شمال القدس حيث اندلعت مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق رصاص حي بعد تسلل سيارة مدنية تحمل جنوداً إلى المخيم.

كما صادرت بلدية الاحتلال في القدس مزروعات من أمام محلات مسودة بحي المصرارة في باب العامود بالإضافة إلى مصادرة المظلات الواقية من الشمس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير المقدسي المحرر محمد البكري من بيته في بلدة بيت حنينا قبل زفافه بأسبوع، والذي قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وتحرر في 10 مايو/أيار 2021، علما أنه شقيق الأسير المحرر أحمد البكري الذي قضى 8 سنوات في الأسر.