أسباب وأعراض اليرقان أثناء الحمل

تعد فترة الحمل مرحلة حساسة وحاسمة بالنسبة للأم والجنين، ولذلك يجب أن تكوني منتبهة لأي مشاكل صحية قد تظهر فجأة خلال هذه الفترة.

يمكن أن تكون اليرقان واحدة من هذه المشكلات الصحية التي يجب الانتباه إليها، حيث يمكن أن تظهر خلال فترة الحمل وتؤثر على صحة الأم والجنين. يمكن أن تكون الأسباب الرئيسية لليرقان أثناء الحمل كالتالي:

القيء الحملي المفرط: يمكن أن يؤدي القيء الحملي المفرط إلى الغثيان الشديد والقيء المتكرر، مما يمكن أن يتسبب في تأثير سلبي على وظيفة الكبد وزيادة احتمالية اليرقان.

متلازمة هيلب: تظهر هذه المتلازمة في الثلث الثاني من الحمل وتتسبب في تسمم الحمل، وهي حالة خطيرة تؤثر على وظيفة الكبد وتتسبب في الغثيان والقيء وارتفاع ضغط الدم والتورم وزيادة الوزن.

مرض الكبد الدهني الحاد: يمكن أن يتسبب تراكم الأحماض الدهنية في الكبد في الإصابة باليرقان نحو نهاية فترة الحمل.

الركود الصفراوي داخل الكبد: يحدث هذا خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل ويتسبب في حكة شديدة وزيادة اصفرار الجلد والعينين.

هناك أسباب أخرى لليرقان أثناء الحمل تشمل تليف الكبد الصفراوي الأولي، التهاب الكبد الفيروسي، جرعة زائدة من الباراسيتامول، حصوات القناة الصفراوية، الملاريا، فقر الدم المنجلي، السمنة، وبعض أمراض المناعة الذاتية وارتفاع مستويات الكوليسترول.

في هذه الفترة الحساسة، يجب على الأم أن تتابع صحتها بعناية وتستشير طبيبها إذا ظهرت أي علامات أو أعراض غير عادية للتأكد من تقديم العناية والعلاج المناسبين للحفاظ على صحة الأم والجنين.