تجمع النقابات المهنية يستنكر اعتقال أجهزة السلطة للمهندس يزن جبر

قال تجمع النقابات المهنية، إن أجهزة السلطة في رام الله تواصل ملاحقة واعتقال النقابيين والنشطاء السياسيين في الضفة، حيث قامت أمس باعتقال رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس م. يزن جبر وهو عضو لجنة المؤسسات في المدينة.

واستنكر التجمع في بيان صحفي اليوم الجمعة، هذا الاعتقال الآثم بحق م. يزن جبر، ويعتبره خارج عن الأعراف الوطنية والمجتمعية، وينتهك الحقوق والحريات النقابية.

ويدعو تجمع النقابات الافراج الفوري والعاجل عن م. جبر وجميع المعتقلين السياسيين من سجون السلطة، ووقف انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

كما يدعو التجمع المؤسسات الحقوقية والاتحادات النقابية لرفض هذه الانتهاكات بحق النقابيين، والتحرك من أجل وقف هذه الاجرام ومنع ملاحقة واعتقال النقابين والنشطاء السياسيين.