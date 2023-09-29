شاهد الان بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 ,, يبحث فريق برشلونة الإسباني عن العودة إلي طريق الانتصارات مجددا بالدوري المحلي "الليجا"، عندما يلتقي نظيره وضيفه أشبيلية "سيفيليا"، في الجولة الثامنة من عمر منافسات البطولة الأشهر في أوروبا مساء غدا ً الجمعة 29 سبتمبر 2023.

وتعادل البلوجرانا في الجولة الماضية مع ريال مايوركا 2/2، ليستمر في المرتبة الثالثة بالجدول، بعد جيرونا ـ الحصان الأسود المتصدر ـ وريال مدريد.

بث مباشر مباراة برشلونة ,, وضمت اختيارات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، جميع العناصر التي تمثل القوة الضاربة للبارسا، مثل: تير شتيجن و إينياكي بينيا و أسترالاجا، وكانسيلو و وندي و كريستنسن و مارتينيز و أراوخو و ماركوس ألونسو و بالدي.

وأوريول روميو و سيرجو روبيرتو و جافي و فيرمين لوبيز و جوندوجان وفيران توريس و رافينيا و لامين لامال و جواو فيليكس و روبرت ليفاندوفسكي.

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وفي المقابل يراهن جوزيه لويس، المدير الفني لأشبيلية، علي الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها فريقه، إثر اكستاحه ألميريا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، وسجل الخماسية يوسف النصيري، دودي لوكيباكيو، خيسوس سوسو، إريك لاميلا، وكيكي سالاس، ليدخل الفريق الفائز منطقة أمان.

يحتل برشلونة حاليًا صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه الأخير على الميريا بنتيجة 5-1.