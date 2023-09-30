ما هي خلفيات صفقة صواريخ سهم 3 (الإسرائيلية) الألمانية؟

وقعت ألمانيا ودولة الاحتلال، الخميس الماضي، اتفاقية اشترت برلين بموجبها منظومة "سهم 3" (الإسرائيلية) المضادة للصواريخ الباليستية، بقيمة 3.5 مليارات دولار؛ وهي الصفقة التي تمت بعد موافقة الولايات المتحدة باعتبارها شريكا بالمشروع.

وفي هذا السياق، وصفت وزارة الحرب (الإسرائيلية)، الاتفاقية بكونها "أكبر صفقة أمنية في تاريخ البلاد" وكذا بأنها "الأحدث والأقوى في العالم".

و"سهم 3" هي منظومة مشتركة بين الدفاع الصاروخي (الإسرائيلية)، التابعة لمديرية أبحاث الدفاع والتطوير بوزارة الحرب، ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وتعليقا على الصفقة، قالت وزارة الحرب (الإسرائيلية)، في بيان لها، إنه "تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الوزارتين الألمانية و(الإسرائيلية)، وسيتم تقديمها للموافقة النهائية من قبل الحكومة الألمانية والكنيست" مضيفة أنه "من المتوقع توقيع العقد الكامل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023"، ولفتت إلى أن منظومة "سهم 3" صممت لاعتراض الصواريخ الباليستية الموجودة في الغلاف الجوي الخارجي.

وأردفت: "بفضل قدراتها الاستثنائية (المنظومة) على الاعتراض بعيد المدى، والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي، فإنها تقف كأفضل معترض من نوعه".

وبدأ هذا المشروع الذي تموله الولايات المتحدة جزئيا منذ عام 1988، في إطار برنامج أمريكي مضاد للصواريخ البالستية عُرف باسم "حرب النجوم". فيما عملت دولة الاحتلال، منذ سنوات، على تطوير منظومات دفاعية بينها "القبة الحديدية" لصد الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، و"مقلاع داود" لصد الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، و"سهم 3" لصد الصواريخ طويلة المدى؛ بشراكة ودعم الولايات المتحدة.

وتحصل (إسرائيل) على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويا، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في عام 2016، من طرف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتغطي السنوات المالية من عام 2019 إلى عام 2028، بقيمة تصل إلى 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

من جهته، قال قائد سلاح الجو الألماني، انجو جيرهارتس لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في شهر نيسان/ أبريل من العام ذاته: "إن برلين حصلت على موافقة (إسرائيل) والولايات المتحدة لشراء نظام الدفاع الصاروخي سهم 3"؛ فيما قالت وزارة الحرب (الإسرائيلية)، عبر بيان لها، نهاية أيلول/ سبتمبر 2022، "إن الوزير (الإسرائيلي) السابق بيني غانتس، ناقش هاتفيا مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت، تزويد بلادها بمنظومة سهم 3 الدفاعية الصاروخية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة صادقت في آب/ أغسطس الماضي، على بيع (إسرائيل) منظومة "سهم 3" المضادة للصواريخ الباليستية إلى ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في 30 تموز/ يوليو 2021: "منذ تأسيسها عام 1948، قدمت الولايات المتحدة ما يزيد عن 125 مليار دولار من المساعدات الثنائية (لإسرائيل)"؛ وفي عام 2022، أثارت ألمانيا للمرة الأولى رغبتها في الحصول على منظومة "سهم 3".

من جهته، قال قائد سلاح الجو الألماني، انجو جيرهارتس لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في شهر نيسان/ أبريل من العام ذاته: "إن برلين حصلت على موافقة (إسرائيل) والولايات المتحدة لشراء نظام الدفاع الصاروخي سهم 3"؛ فيما قالت وزارة الحرب (الإسرائيلية)، عبر بيان لها، نهاية أيلول/ سبتمبر 2022، "إن الوزير (الإسرائيلي) السابق بيني غانتس، ناقش هاتفيا مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت، تزويد بلادها بمنظومة سهم 3 الدفاعية الصاروخية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة صادقت في آب/ أغسطس الماضي، على بيع (إسرائيل) منظومة "سهم 3" المضادة للصواريخ الباليستية إلى ألمانيا.

وفي هذا الصدد، قال موقع "تايمز أوف (إسرائيل)"، إن "المنظومة ستمثل جزءًا من مبادرة "درع السماء" الأوروبية بقيادة ألمانيا، لتعزيز الدفاعات الجوية لأوروبا، ردا على الضربات الجوية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "وقعت 18 دولة على مبادرة درع السماء الأوروبية منذ بدايتها في آب/ أغسطس 2023".

وتحث الخطة الحلفاء على شراء أنظمة الردع معا، مع التركيز على جعلها قابلة للتشغيل المتبادل مع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).