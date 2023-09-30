سلاح الجو (الإسرائيلي) يطالب بعودة الضباط الذين توقفوا عن أداء الخدمة العسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية إلى أن سلاح الجو (الإسرائيلي) يعمل على إعادة طيارين وملاحين جويين إلى الخدمة في قوات الاحتياط، وذلك بعد أن توقفوا عن أداء الخدمة في الأشهر الماضية على خلفية التعديلات القضائية.

وأوضحت وسائل إعلام (إسرائيلية) إلى أن مساعي سلاح الجو جاء عبر مجموعة لقاءات شخصية يعقدها ضباط مع عناصر الاحتياط المحتجين ومطالبتهم بالعودة إلى الخدمة.

وذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية) أن مطالبات قادة وضباط سلاح الجو جاءت بادعاء أن تغيب العناصر يضعف الكفاءات الحربية الجوية وأن استمرار الوضع الحالي حتى نهاية العام سيصل إلى نقطة اللا عودة إلى الكفاءات المطلوبة.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن قسمًا من عناصر الاحتياط المحتجين عادوا إلى التدريبات خلال الشهر الحالي، بعد أن توقفوا عن أداء الخدمة في الأشهر الماضية.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية فقد بلغ عدد الطيارين والملاحين الجويين الذين توقفوا عن الخدمة قرابة 230 عنصرًا، حيث يشكلون نسبة عالية من مجمل الطواقم الجوية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن العدد الدقيق لمن توقفوا بالفعل عن أداء الخدمة العسكرية يحظر نشره.

الجرمق