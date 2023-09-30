الأسير كايد الفسفوس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ59

يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا/ الخليل، إضرابه عن الطعام منذ (59) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ التعسفيّ، حيث يعاني من أوضاع صحية خطيرة.

وقال نادي الأسير أمس إن إدارة السّجون نقلت المعتقل الفسفوس من زنازين سجن (عسقلان)، إلى عيادة سجن "الرملة"، وهو يُعاني أوضاعًا صحيّة خطيرة، والمخاطر على حياته تتصاعد.

وأكد النادي أن الاحتلال يواصل تعنته ورفضه الاستجابة لمطلب الأسير، مشدداً عملية نقله إلى عيادة سجن "الرملة"، بدلًا من نقله إلى مستشفى (مدني)، رسالة بأنّ الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقّه.

يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الفسفوس في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وكان الفسفوس قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا.