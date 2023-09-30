رابط فحص اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

ظهور أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 عبر الإنترنت، من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، وتقوم الحكومة العراقية بتوفير رعاية اجتماعية شهرية للعائلات التي تعاني من الفقر، وكذلك للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة، وتُقدم مساعدات مالية وطبية واجتماعية للعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، سنقدم لكم من خلال الرسالة نت جميع الخطوات المطلوبة للحصول على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

خطوات التسجيل والاستعلام عن التقديم على الرعاية الاجتماعية

ادخل موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من خلال الرابط.

اختار خدمة الخدمات الإلكترونية.

على الأشخاص المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق في عام 2023 أن يتم تحميلهم بالضغط على أسمائهم.

يجب تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

يتعين عليك تسجيل جميع المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الخاص بك.

· انقر على الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

الرعاية الاجتماعية العراق .. التقديم على الرعاية الاجتماعية

يمكن للأفراد الذين يعانون من الإعاقة الجسدية أو الذين يعانون من مشكلات اجتماعية أو الذين لديهم دخل محدود التقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية. وسوف توفر هذه الرعاية الأسرة والمساعدات المالية في حالات الحاجة.

تشمل المساعدات المالية التي سوف يتم توفيرها مساعدة معيشية شهرية ومساعدة للزواج ومساعدة للعلاج الطبي وغيرها من المساعدات الضرورية التي قد يحتاجها المستفيدون.

يجب على الأفراد الذين يرغبون في التقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية التوجه إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية في منطقتهم. ويجب تقديم جميع الوثائق اللازمة لإثبات الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية للمتقدم.

يشير المسؤولون إلى أن تقديم هذه الرعاية الاجتماعية سيساعد في تحسين مستوى المعيشة للمستحقين وتوفير الدعم الضروري لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها بعض الأفراد في المملكة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

يجب على المتقدم أن يكون من الجنسية العراقية ومقيمًا دائمًا في العراق.

ألا يتجاوز عمره 60 عامًا وعمر الإناث يجب أن لا يقل عن 55 عامًا.

أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفراد.

يعمل جميع موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على مراجعة جميع المتقدمين، وعددهم يتجاوز ربع مليون مواطن عراقي.

· بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الرعاية الاجتماعية لجميع أفراد الشعب العراقي خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها البلد.

الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة