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اخبار ترند
انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 30-9-2023 اسعار الذهب اليوم في سوريا حسب جمعية الصاغة
30 سبتمبر 2023 . الساعة: 12:07 م
انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا
الرسالة نت
اسعار الذهب اليوم في سوريا
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291591
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انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا
اسعار الذهب اليوم في سوريا حسب جمعية الصاغة
انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 30-9-2023
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