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انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 30-9-2023 اسعار الذهب اليوم في سوريا حسب جمعية الصاغة

انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا
انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا

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​​​​​اسعار الذهب اليوم في سوريا 

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