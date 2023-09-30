انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 30-9-2023 اسعار الذهب اليوم في سوريا حسب جمعية الصاغة

انخفاض حاد ومفاجئ على سعر الذهب في سوريا