برشلونة يعلن طبيعة إصابة رافينيا ومدة غيابه

كشف برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها رافينيا جناح الفريق، في مواجهة إشبيلية، أمس الجمعة.

وأصيب رافينيا في الساق اليمنى ليغادر الملعب، وحل مكانه الشاب فيرمين لوبيز، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدف.



وقال برشلونة في بيان طبي، على منصة إكس "تويتر سابقا": "رافينيا يعاني إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن".



وأضاف النادي الكتالوني: "موعد عودة اللاعب يتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مدة غياب رافينيا ستقارب الشهر، وبالتالي سغيب بشكل مؤكد عن 4 مباريات، هي بورتو وغرناطة وأتلتيك بيلباو وشاختار، بينما هناك شكوك حول لحاقه بالكلاسيكو، الذي سيقام 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في الدوري الإسباني مؤقتا ب20 نقطة، متفوقا على جيرونا (الوصيف) بنقطة واحدة.