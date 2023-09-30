حريق زفاف الحمدانية.. أخر مستجدات فاجعة الحمدانية في العراق، صديق العريس يكشف معلومات جديدة، قال أحد أصدقاء عريس زفاف الحمدانية الذي شهد زفافه مأساة كبيرا، في نينوى بالعراق، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، سببا جديدا للكارثة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مرتضى أسعد الشبكي "صديق العريس ريفان" قوله إن "ما حصل ليلة الكارثة، لم يكن بسبب الألعاب النارية لوحدها، نعم أن الألعاب النارية طالت جزءا من سقف القاعة، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد، واستمر حريق أجهزة التبريد لأكثر من نصف ساعة ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران".

سبب حريق الحمدانيه

وأضاف أن "أحد الأشخاص قد أبلغ صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد أطفئت، دون أن يعلم أنها كانت تحترق واحترق معها الجدار من الخلف".

وأوضح مرتضى أن" عدد الحاضرين كان يبلغ 1100 شخص"، مؤكدا "دفن عوائل كاملة واستمرار البحث عن بقايا الجثث المتفحمة ومحاولة معرفة هويتهم من خلال بقايا ثيابهم".

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أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي -اليوم السبت- عن إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة حريق صالة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى، وكان من بينهم 3 مستثمرين للقاعة.

حريق قاعة الحمدانية

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية: إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف على التحقيق بحادث حريق الحمدانية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، صرّح -أمس الجمعة- أنهم سيعلنون نتائج التحقيق بالفاجعة اليوم بعد إكمال عمل لجنة التحقيق.

وبنيت صالة الأفراح -التي شهدت الحادث- في 2013 دون أن تُعرض مخططاتها على الدفاع المدني، وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 سنوات، حسب مصادر حكومية.

ويرى عدد من أهالي ضحايا الحريق أن الفساد السياسي والتراخي في تطبيق القوانين يقفان خلف الكارثة، التي خلّفت 104 قتيل، من بينهم 41 جثة لم يُتعرّف إليها، ونحو 150 جريحا.