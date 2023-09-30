مخاوف الإنتاج تُخفض أسعار النفط

أدت "مخاوف نفطية" تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، إلى انخفاض أسعار الذهب الأسود، عند التسوية أمس الجمعة.

وفي ذات الجلسة، ارتفعت أسعار النفط قرابة الـ 30% خلال الربع الثالث من عام 2023؛ إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/ تشرين ثاني التي يحل أجلها يوم الجمعة 7 سنتات إلى 95.31 دولارًا للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث من 2023.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/ كانون أول 90 سنتًا إلى 92.20 دولارًا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا إلى 90.97 دولارًا، مرتفعًا 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث من 2023.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحًا خلال موجة الصعود نظرًا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو/ تموز 2023 نما إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2019