ميتا تسمح بحذف حساب ثردز بشكل منفصل

تستعد شركة ميتا لطرح خيار جديد في شهر ديسمبر/كانون أول يسمح بحذف ثردز بشكل منفصل عن حساب إنستجرام.

وقال كبير مسؤولي الخصوصية للمنتج في ميتا ميشيل بروتي، إن الشركة تطور الآن ميزة تطرحها بحلول شهر ديسمبر تسمح بحذف الحساب ضمن تطبيق ثردز.

وأوضح بروتي أن الشركة أجرت العديد من النقاشات حول كيفية التعامل مع طلبات الحذف، وذلك بالنظر إلى أن ثردز مرتبط بإنستجرام.

وذكر أنه كان من الصعب تقنيًا فصل هذين الحسابين عند الإطلاق، لذلك طرحت الشركة أدوات، مثل إلغاء تنشيط الحساب أو جعله خاصًا.

وأوضح أن الشركة تعمل على إدماج ثردز مع Fediverse، وهي عبارة عن مجموعة من الشبكات الإجتماعية المستضافة بشكل مستقل وتتواصل مع بعضها بعضًا.

وتحاول الشركة تصحيح بعض الأخطاء، ومنها مشكلة انتقال منشور ثردز إلى خادم آخر ومن ثم يحذفه المؤلف الأصلي، مع بقائه ضمن الخادم الثانوي.

ووصل ثردز بعد إطلاقه في شهر يوليو/تموز إلى 100 مليون تسجيل، ومع ذلك، تضاءلت خلال الأشهر القليلة الماضية شعبية المنصة.

وقدمت الشركة الكثير من المزايا المرغوبة، مثل الخلاصة وتطبيق الويب والبحث عن النص الكامل، ومع ذلك لم يحقق مستوى المشاركة آمال ميتا.